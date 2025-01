Trincao Milan, colpo in attacco già pianificato! Valutazione alla portata. E Mendes...

Trincao Milan, il colpo in attacco è già stato pianificato: servono 25 milioni di euro per portare l’attaccante a Milanello

Come riferito da calciomercato.com, Trincao potrebbe essere il primo colpo del calciomercato Milan per gennaio:

PAROLE – «L’attacco è una delle zone maggiormente sotto osservazione: difficile che sia Okafor che Chukwueze vengano considerati utili alla causa. Uno dei due potrebbe liberare uno spazio che il super agente Jorge Menedes lavorerebbe per far occupare a Francisco Trincão, uno dei talenti più brillanti del suo gruppo, ma mai all’altezza in un top club. Dopo il Barcellona infatti, doppio passio indietro: prima al Wolverhampton, e dal 2022 allo Sporting Lisbona. Club legati da buoni uffici con l’agente portoghese. Il Milan sarebbe un palcoscenico adatto alla consacrazione di Trincao, 25 anni, jolly offensivo con particolare predilezione per la zona destra del campo: quest’anno sei gol in 27 partite giocate. Valutato sui 25 milioni».