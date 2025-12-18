 Trevisani: «Va data una chance a Jashari»
HANNO DETTO

Trevisani: «Va data una chance a Jashari. Napoli Milan è la sfida tra due allenatori che hanno dominato»

Published

2 ore ago

on

By

Trevisani

Trevisani nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, ha parlato della possibile panchina di Modric e della sfida in programma oggi

Riccardo Trevisani, telecronista di Sport Mediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’.

LE PAROLE – «Modric apparso un po’ stanco nelle ultime settimane come dicono anche i dati e va data una chance a un ottimo giocatore pagato quasi 40 mln come Jashari. Napoli-Milan è la sfida tra i due allenatori che hanno dominato in Serie A negli ultimi 10 anni».

A suo avviso è giusto dare una chance ad Ardon Jashari e far tirare un po’ il fiato anche a Luka Modric.

