Jashari: «Giocare con Modric è incredibile. Rabiot non puoi imitarlo»

Jashari, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato dei suoi compagni di reparto Luka Modric e Adrien Rabiot

Ardon Jashari ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre alla questione infortunio, ha parlato nello specifico anche del rapporto con alcuni compagni, di quelli che l’hanno impressionato di più. Queste le sue parole su Modric e Rabiot:

SU MODRIC – «Giocare con lui è incredibile per tutti, non solo per me. Io occupo la sua stessa posizione e posso imparare molto: ha caratteristiche tecniche eccezionali, ma anche una personalità super che mostra anche nel modo in cui si approccia con i ragazzi. Alla sua età chi ricopre il suo ruolo di solito si è già ritirato, mentre lui lavora tutti i giorni con impegno, ambizioni, motivazioni e disciplina. Ha una mentalità vincente incredibile».

SU RABIOT – «Rabiot fin dal primo giorno ha avuto un grande impatto con la squadra ed è importante per il Milan. Per come “legge” la partita e per come gioca a calcio. Non puoi imitarlo perché ognuno ha le proprie qualità e caratteristiche fisiche, ma da campioni come lui e Modric puoi comunque prendere qualcosa e diventare più completo».