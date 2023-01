Trevisani: «Sono mancati clamorosamente i big del Milan». Le dichiarazioni del telecronista a Sportmediaset

Riccardo Trevisani analizza così la sconfitta del Milan in Supercoppa. Le sue parole a Sportmediaset.

«Problemi nella testa nel Milan: se la testa non va, non vanno neanche la gamba. Squadra sconclusionata. Già dal primo tempo di Lecce aveva staccato la spina e non l’ha riattaccata a Riyad. I big nel Milan sono clamorosamente mancati.»