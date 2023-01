Torino sconfitto dallo Spezia, Juric: «Dopo il Milan eravamo senza energia»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato ai canali ufficiali dopo la sconfitta contro lo Spezia: le sue parole

Intervenuto a Torino Channel dopo la sconfitta contro lo Spezia, Ivan Juric ha dichiarato:

«La squadra era senza energia. Nel primo tempo abbiamo avuto tanto possesso, ma senza mai accelerare. Temevo che sarebbe potuto succedere, sperando anche che qualcuno non si facesse male. E invece è successo tutto questo. Lo Spezia ha grande fisicità e sanno giocare: noi non siamo riusciti ad essere intensi come al solito. Lukic? Ha avuto un problema muscolare. Sappiamo quanto è importante per noi, speriamo che non sia niente di grave. Dopo Lazaro questo è un altro bel problema. Non abbiamo molte soluzioni a disposizione. Adesso dobbiamo recuperare le energie e partire forte».