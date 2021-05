Torino-Milan, i convocati di Pioli per questa sera: out anche Tonali

Torino-Milan, di seguito i convocati per la gara di questa sera, valida per la salvezza e per la prossima Champions League

Torino-Milan, di seguito i convocati per la gara di questa sera, valida per la salvezza e per la prossima Champions League. Si torna in campo questa sera alle ore 20.45: allo Stadio Grande Torino. Questi i convocati rossoneri per turno infrasettimanale per la 36° giornata di Serie A. Non solo Ibra, Pioli dovrà rinunciare a Sandro Tonali, fermo per un trauma contusivo al ginocchio sinistro, rimediato ieri in allenamento.

PORTIERI- A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI- Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI- Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte.

ATTACCANTI- Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić