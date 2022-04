Torino, che centrocampo: Pobega, Ricci e Lukic il tridente d’oro

Juric ha trovato la quadra per il suo Torino a centrocampo: Pobega, Ricci e Lukic formano una mediana perfetta

Ivan Juric, come riportato da La Gazzetta dello Sport, ha trovato la quadra perfetta per il centrocampo del suo Torino. Pobega-Ricci-Lukic formano il tridente perfetto in mediana per i granata.

Ricci ha imparato a giocare anche a due, così da permette a Pobega di agire anche come trequartista e dare più dinamismo alla squadra. Lukic, invece, si sta rivelando uno dei migliori play della Serie A che riesce anche a far ripartire l’azione andando a recuperare palla per poi rilanciarsi con grande spinta. Un motore che gira forte quello del Torino e Juric e i tifosi ne godono.