Toni lancia Lucca per la Nazionale: «Mancini cerca il suo centravanti»

Lorenzo Lucca nel mirino del Milan sul mercato: Luca Toni ha parlato della possibile convocazione in Nazionale del centravanti del Pisa

Luca Toni ha parlato nel pre-gara del match di Nations League tra Italia e Belgio a Rai Sport, soffermandosi sulla possibile convocazione nella Nazionale maggiore del baby centravanti Lucca, obiettivo di mercato anche del Milan.

«Sta facendo molto bene e un gran campionato con la maglia del Pisa. Mi fa piacere, poi, che come me abbia iniziato dal Palermo. Mancini sta cercando il suo centravanti: Immobile non è il suo profilo ideale, le porte sono un po’ aperte per tutti».