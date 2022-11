Tonali spiega la sconfitta di Torino: le sue dichiarazioni

Sandro Tonali è tornato a parlare della sconfitta del Milan sul campo del Torino domenica sera: le sue dichiarazioni

Durante la conferenza stampa odierna, Sandro Tonali è tornato a parlare anche della sconfitta del Milan a Torino:

«Purtroppo una stagione così lunga con tante partite vicine può capitare di avere una serata storta. Dopo essere partiti bene non abbiamo gestito bene il momento dopo il primo gol. È andata così ma come abbiamo sempre dimostrato, come dopo il Napoli, sappiamo reagire alle sconfitte. Mettiamo punto tenendo in conto della sconfitta, andiamo in campo e lasciamo da parte il resto».

