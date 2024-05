Biasin si immedesima nei tifosi del Milan: «Li capisco, se i nomi per la panchina sono...»

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha voluto dire la sua sul clima che si respira al Milan e sul possibile nuovo allenatore

Intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, Fabrizio Biasin si è immedesimato nei tifosi del Milan, parlando di quello che è il loro sentimento nei confronti della società, soprattutto in merito al possibile nuovo allenatore per il dopo Pioli.

PAROLE – «In questo momento il tifoso del Milan guarda la sua dirigenza e ha un po’ di paura, un po’ di timore. Perché si chiede; ‘In che mani siamo? Io non so se posso fidarmi di questo o di quell’altro’. Per cui se tu gli porti lì il nome di un allenatore magari non di primissimo piano o sconosciuto, è spaventato. Quel nome lì tu lo puoi fare se hai una dirigenza talmente forte che può permettersi di dire: ‘Il nome lo porto io, voi fidatevi e lasciate fare’. Se non hai questa cosa qua, il tifoso in questo momento dice: ‘Noi non è che non ci fidiamo, ma non siamo convinti, portate Conte che ci pensa lui’. E io lo capisco il tifoso del Milan in questo momento. Dice: ‘Fate una cosa sicura, non fate di testa vostra e basta, perché abbiamo visto che ogni tanto non andate nella direzione giusta».