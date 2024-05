Casini dopo l’Assemblea di Lega: «Le parole di Marotta fanno piacere, vi spiego a che punto siamo con l’agenzia governativa»

Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, a margine dell’Assemblea tenutasi oggi al Coni di Roma, si è espresso così

Intercettato da alcuni giornalisti a margine dell’Assemblea odierna che si è svolta al CONI di Roma, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha risposto così sull’agenzia governativa e sui tanti temi affrontati nella riunione di oggi. Queste le dichiarazioni riportate da TMW.

RIUNIONE E AGENZIA GOVERNATIVA – «Assemblea distesa, con diversi temi commerciali e poi quelli federali, in particolare la proposta dell’agenzia governativa. Abbiamo confermato la nostra posizione non avendo ancora visto la nuova versione del testo».

CONTROPROPOSTA DA PARTE DELLA SERIE A? – «Vogliamo prima vedere la nuova proposta e sulla base di quella faremo i nostri ragionamenti».

NIENTE CHIUSURA QUINDI – «Rispetto a un intervento di nuovi organismi governativi abbiamo già detto la nostra contrarietà, questo lo ribadiamo ma senza leggere il testo è difficile dire altro».

PETRUCCI HA DETTO DI AVERE FIDUCIA IN ABODI – «Non abbiamo discusso di questo, in generale la Serie A ha fiducia nel governo e il governo vede la Serie A come una delle principali industrie del paese, che porta contributi fiscali e dà lavoro a molte persone».

A CHE PUNTO È IL PROGETTO AUTONOMIA? – «Buon punto, ci sono esperti che stanno lavorando, è un percorso non semplice perché ci sono norme e leggi esistenti che non rendono possibile la trasformazione del modello organizzativo. Ma siamo a buon punto, a fine maggio volevamo un primo esito e stiamo procedendo bene».

TEMPI DI ABODI PER LA NUOVA PROPOSTA SULL’AGENZIA – «Aveva parlato del 20 maggio o di un successivo consiglio dei ministri, ma chiedete a Abodi. La Serie A è importante ma non può dettare l’agenda del governo».

CLUB DI SERIE A PREOCCUPATI? – «Non ho visto preoccupazione. Di fronte a nuovi organismi governativi c’è la percezione di ingerenza, ma il ministro ha detto che ci sarà una nuova proposta e finché non la vedremo non potremo dire altro».

SULLA FIDUCIA DELLA SERIE A NEI NOSTRI CONFRONTI E LE PAROLE DI MAROTTA – «Fa piacere sentire queste parole da Marotta, ma è un tema mai stato in discussione».

LA BATTUTA DI GASPERINI SULLA FIORENTINA? – «E’ un allenatore che ci ha regalato altre volte battute. E’ una battuta e in questo senso va vista».