Fonseca Milan, Pellegatti non ha dubbi: «Mi è stato detto in quale squadra allenerà!». Le parole del giornalista

Aggiornamenti importanti per quanto riguarda il nuovo allenatore del Milan: secondo quanto riportato dal giornalista Pellegatti Fonseca allenerà il Marsiglia nella prossima stagione. Il tecnico ex Roma è tra i profili più accostati ai rossoneri per il dopo Pioli e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro dell’allenatore. Di seguito le sue prole a TvPlay.

PAROLE – «Mi è stato detto, da una fonte attendibilissima, che Fonseca andrà al Marsiglia»