Biasin convinto: «Il Milan ha già scelto il prossimo allenatore e certamente non sarà lui!». Il pensiero del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TeleLombardia, Fabrizio Biasin si è espresso così sul futuro della panchina del Milan, annunciando come, a detta sua, i rossoneri abbiano già preso una decisione per il dopo Pioli.

PAROLE – «Io credo che il Milan l’allenatore lo abbia già scelto. Credo che non sia uno dei nomi che abbiamo sentito e credo che sarà un grande nome. Non credo che sarà Antonio Conte, anzi quasi certamente non sarà Antonio Conte. Ma tutti quei nomi non dico di secondo piano, ma che non entusiasmano i tifosi del Milan secondo me sono da escludere. Io credo che il Milan l’allenatore lo abbia scelto e sarà un grande nome. Lo dico perché c’è chi mi dice questo e mi fido di chi me lo dice. Punto».