Nuovo allenatore Milan, Impallomeni sicuro: «I rossoneri faranno un tentativo molto forte per lui». Le parole dell’ex calciatore

Stefano Impallomeni ha parlato ai microfoni di TMW della ricerca del nuovo allenatore del Milan. Ecco il pensiero dell’ex calciatore:

PAROLE – «Thiago Motta. E’ più di un’ipotesi per me. Credo che il Milan farà un tentativo molto forte per lui. Magari arriva a Milano, vede qualche soldino per convincere Zirkzee a venire con lui, magari con Calafiori o Ferguson, il Milan è pronto per lottare per lo Scudetto. Manca poco per metterlo a posto per lottare per il titolo. Se cedi due pedine e prendi quei giocatori, magari per 100 mln, a un certo punto puoi crederci. Magari il sacrificio potrebbe essere Maignan con un altro. Per me il Milan si sposa bene con i princìpi tecnici di Motta. E a quel punto però in casa Juve cosa potrebbe succedere? Giuntoli rimarrebbe col cerino in mano? Allegri ha ancora un anno di contratto, vedremo se ha un piano B. Non è da escludere però ancora la permanenza del tecnico toscano»