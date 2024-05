Taarabt, che stoccata a Inzaghi: «Al Milan preferì Cerci a me, suo fratello bene ma lui...»

L’ex centrocampista del Milan Adel Taarabt ripensa al suo periodo in rossonero e non le manda a dire a Pippo Inzaghi

Che stoccata da parte di Adel Taarabt a Pippo Inzaghi, suo allenatore ai tempi del Milan. L’ex attaccante e tecnico rossonero, subentrato a Seedoorf cominciò a preferire Cerci al marocchino, così la società finì per non riscattarlo più dal QPR. Queste le dichiarazioni dell’ex centrocampista in un Tik Tok pubblicato dalla Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Per me fu difficile lasciare il Milan. Ero così felice a San Siro. Volevano riscattarmi già dopo soli due mesi. La situazione con Seedorf (al tempo sulla panchina del Diavolo) però non era chiara. Arrivò Inzaghi e non mi voleva perché voleva Cerci. Che bella decisione… Con tutto il rispetto per Inzaghi dissi ‘Ditemi tutto, ma non questo’. Dopo si è vista la sua carriera, il fratello bene lui…»