Tonali a Prime Video: «La nostra reazione è stata da grande squadra». Le parole dell’attaccante rossonero

Sandro Tonali parla così ai microfoni di Prime Video nel post partita di Tottenham-Milan. Le dichiarazioni del centrocampista rossonero rossonero.

PARTITA – «Un’emozione particolare, abbiamo lavorato tantissimo. Per me vuol dire tanto portare il Milan ai quarti ma penso per tutti. Nel calcio si può vincere o perdere ma le nostre reazioni sono state da grande squadre. È tanta roba per tutti».