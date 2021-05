Tonali: «Portiamo in campo lo spirito che avevamo in una vecchia partita»

Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV poco prima del fischio di inizio di Milan-Benevento

«Abbiamo tanta energia. Abbiamo avuto la forza di capire quello che abbiamo passato azzerando per ripartire da zero. L’abbiamo fatto da squadra per cercare di fare ciò che ci chiede il mister. L’ideale sarebbe portare in campo lo spirito che abbiamo avuto contro il Rio Ave ma quella di questa sera è un’altra partita, daremo il massimo per ottenere tre punti.

Noi facciamo la nostra gara come abbiamo sempre fatto cercando di non guardare in faccia nessuno. Pensiamo solo a noi stessi».

«L’umore è lo stesso di sempre, siamo il Milan e una sconfitta del genere come quella di domenica non ci abbatte. Il Milan è una grande squadra e lo dimostrerà come ha sempre fatto in questo campionato. Lo abbiamo visto poco quest’anno, è bello giocare sotto la pioggia col campo bagnato» ha dichiarato Tonali a Dazn.