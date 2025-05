Tonali, Boban non ha alcun dubbio: «Maldini non l’avrebbe mai lasciato andare via! Il ragazzo è milanista e mi sento di dire questo». Le sue parole

Ospite al canale Youtube del noto giornalista Andrea Longoni, Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha rilasciato molteplici retroscena sulla sua avventura in rossonero, tra cui un duro commento sulla cessione di Tonali.

TONALI ADDIO – «E tanto ha inciso il fatto di Tonali, Paolo non l’avrebbe mai lasciato andare. Siamo davanti a 70 milioni di differenza, non so quanti nello specifico. Tanti soldi ma che non dovevano mai venire al Milan perché Tonali non doveva andare via dal Milan. Perché il ragazzo è milanista. Quando li avevamo contattati mi disse che non sarebbe mai andato alla Juventus e all’Inter».