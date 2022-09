Tonali a Milan Tv: «Il Derby di oggi sarà deciso da un episodio»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato nell’immediato pre-partita del Derby contro l’Inter: le sue parole

Sandro Tonali è stato intervistato da Milan Tv prima del Derby contro l’Inter. Le sue parole:

«Sicuramente sarà una partita intensa, questa settimana abbiamo lavorato tanto sugli errori che abbiamo fatto. Non è una partita come le altre, dobbiamo portare a casa la vittoria. Questo Derby si basa su episodi, dobbiamo mantenere la concentrazione per tutta la gara perchè basta una sola azione per cambiare tutta la partita».