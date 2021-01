Tomori sulla lotta Scudetto: «Non abbiamo paura di nessuno»

Tomori ha parlato in conferenza stampa anche della lotta Scudetto che vede attualmente il Milan favorito in quanto primo in classifica

«Noi siamo qui per vincere lo Scudetto e non dobbiamo avere paura di nessuno. Sono tante le squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo cercando di avere un atteggiamento positivo. Non è una battaglia sono con l’Inter, la Juventus o la Roma, ogni squadra ha il proprio obiettivo e farà di tutto per raggiungerlo».