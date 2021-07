Tomori su Pioli: «Ottimo rapporto con lui, ecco cosa mi ha insegnato»

Tomori ha svelato come Pioli gli abbia insegnato a difendere in Italia e come inserirsi nel suo sistema di gioco

Fikayo Tomori, nell’intervista rilasciata a Milan Tv, è tornato anche sul rapporto che ha instaurato con Stefano Pioli, suo vero e proprio mentore:

«Mi insegna i segreti e i dettagli. Come vuole che giochi nel suo sistema, con il resto della squadra. Era un difensore, mi insegna molto su come difendere, sulla posizione da avere in campo. Ho un ottimo rapporto con lui».