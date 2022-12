Tomori su Maignan: «Siamo fortunati ad averlo con noi». Le parole del difensore rossonero sul portiere francese

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Dazn dell’assenza di Maignan. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Non cambia molto, perché abbiamo il nostro modo di giocare. Mike è un giocatore importante per noi e quando è in porta, è meglio per noi perché è tra i top del mondo. Anche Tata sta facendo un buon lavoro. Mike parla sempre, anche quando ceniamo. Siamo fortunati ad averlo con noi»