Tomori: «Possiamo cambiare assetto durante la partita in base alla situazione che affrontiamo». Le parole del difensore rossonero

Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni di Dazn del vantaggio di impostare a tre. Ecco le parole del difensore del Milan:

«Possiamo costruire con una linea più lunga e quando attacchiamo, abbiamo già tre giocatori dietro e non concediamo contropiedi. E questo ci porta anche ad avere più giocatori che possono attaccare. È certamente una soluzione molto buona per noi, perché possiamo cambiare assetto durante la partita in base alla situazione che affrontiamo».