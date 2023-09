Fikayo Tomori e Ruben Loftus Cheek sono stati i protagonisti di una lunga chiacchierata a bordo di BMW per le strade di Los Angeles.

From the schoolyard to San Siro 🏟

Childhood friends @RLC & @fikayotomori_ caught up in Los Angeles in a new @BMW to reflect on old times, brush up on their Italian, and look forward to reuniting on the #ACMilan pitch. @BMWItalia | #SempreMilan pic.twitter.com/ilD6CvGCc3

— AC Milan (@acmilan) September 13, 2023