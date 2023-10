Tomori dopo Inghilterra-Australia: «Sempre un onore» – FOTO

Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, si sente orgoglioso di rappresentare l’Inghilterra: il suo post dopo la vittoria contro l’Australia

Intervenuto sui propri canali social, Fikayo Tomori esulta con orgoglio per la vittoria con l’Inghilterra in amichevole contro l’Australia. Per il centrale del Milan si è trattato del secondo match da titolare con la sua nazionale, ed è stato sostituito nel secondo tempo.

L’inglese scrive: «Sempre un onore 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁».