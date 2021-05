Tomori, è il momento di trattare con il Chelsea: il Milan ha un’idea ed è quella manifestata fino ad ora nei confronti del difensore

Tomori, è il momento di trattare con il Chelsea: il Milan ha un’idea ed è quella manifestata fino ad ora nei confronti del difensore. Gazzetta dello sport di questa mattina fa il punto della situazione in merito alla trattativa con il club londinese: “Tomori, priorità rossonera. Si tratta”. E ancora: “Per il difensore, il Chelsea aspetta 28 milioni”.

VOLONTÀ ROSSONERA- Come riporta il quotidiano, il giocatore è ormai praticamente un leader della difesa rossonera, ragion per cui, il Milan tratterà con il club di Abramovich per averlo si ma cercando di mettere a bilancio una cifra più ragionevole, rispetto ai 28 milioni di euro richiesti. Non che non li valga o che il suo valore di mercato sia inferiore ma il club rossonero dovrà far fronte a tante uscite, nonostante l’apporto finanziario della conquista della Champions.