Tomori a Dazn: «Dobbiamo reagire dopo la sconfitta con il Parma. In queste partite si vede se…»

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Cremonese e Milan

Fikayo Tomori, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cremonese-Milan, match valevole per la 27esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Ogni partita è difficile, ma sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Dobbiamo reagire dopo la sconfitta contro il Parma, sappiamo che la Cremonese ha una buona squadra. La cosa più bella è che oggi abbiamo una partita per riscattarci e correggere i nostri errori. Vogliamo difendere la nostra posizione in classifica. Nel calcio ci sono le sconfitte, sia meritate che immeritate, ma ora c’è da reagire. In queste partite si vede la mentalità della squadra».