Connect with us

HANNO DETTO

Tomori a Dazn: «Dobbiamo reagire dopo la sconfitta con il Parma. In queste partite si vede se…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Tomori

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Cremonese e Milan

Fikayo Tomori, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Cremonese-Milan, match valevole per la 27esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Ogni partita è difficile, ma sappiamo bene cosa dobbiamo fare. Dobbiamo reagire dopo la sconfitta contro il Parma, sappiamo che la Cremonese ha una buona squadra. La cosa più bella è che oggi abbiamo una partita per riscattarci e correggere i nostri errori. Vogliamo difendere la nostra posizione in classifica. Nel calcio ci sono le sconfitte, sia meritate che immeritate, ma ora c’è da reagire. In queste partite si vede la mentalità della squadra».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Nuovi dettagli sull’affare per André. Intanto parla il DS del Corinthians

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×