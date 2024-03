Tomori Bayern Monaco: bavaresi pronti all’assalto, il Milan fissa il PREZZO. Gli aggiornamenti

Tomori Bayern Monaco: i bavaresi sono pronti a sferrare l’assalto, il Milan fissa il PREZZO. Gli aggiornamenti

Il futuro di Fikayo Tomori resta un’incognita. Da un lato il Milan vorrebbe continuare insieme al difensore, divenuto negli anni un vero e proprio pilastro di questa formazione; dall’altro però ci sono le sirene di mercato che lo vedrebbero lontano dall’Italia.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Bayern Monaco lo segue molto attentamente in vista della prossima estate. Chiaramente i rossoneri non faranno sconti nel caso in cui decidessero di aprire alla cessione: si parte da una valutazione di almeno 40 milioni di euro.