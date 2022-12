Tiribocchi su Origi: «Mi piacerebbe vederlo anche con due punte». Così il commentatore di Dazn durante l’amichevole contro l’Arsenal

Simone Tiribocchi, che si occupa del commento tecnico di Dazn, ha parlato di Divock Origi, visto ieri titolare nell’amichevole contro l’Arsenal.

Ecco le sue parole sul giocatore del Milan: «Gioca poco con la squadra, sembra ancora tante volte che giochi un po’ per se stesso o per la giocata. Non riesce a fare le sponde di Giroud o Ibra. Un giocatore che mi piacerebbe vedere anche con due punte: potrebbe fare più movimento e si toglie dalla responsabilità di prenderla solo di spalle»