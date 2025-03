Tifosi Milan, i rossoneri prendono il distacco: la media spettatori in Serie A

Condividi via email

Tifosi Milan, i rossoneri guidano la classifica della media spettatori in Serie A. Aumenta il margine sull’Inter

Nonostante la stagione tutt’altro che esaltante c’è un dato da applausi per i tifosi del Milan. Infatti la classifica per media spettatori negli stadi di Serie A vede i rossoneri in testa. A seguire ci sono Inter e Roma. Il distacco con i cugini nerazzurri è anche aumentato.

I milanisti in media sono 71.362, mentre gli interisti sono scesi sotto quota 70.000, per la precisione l’attuale media è di 69.794.