Tielemans Milan, i rossoneri fanno sul serio: pronto l’assalto al belga, sui cui è piombato anche il Galatasaray

Yuri Tielemans è un obiettivo concreto per quanto riguarda il mercato in entrata del Milan. A riportarlo è Tuttosport oggi in edicola, che spiega come i rossoneri stiano preparando l’affondo.

Sul centrocampista si è mosso da tempo anche il Galatasaray, ma il Diavolo confida di poter presentare una proposta migliore rispetto ai turchi, soprattutto a livello sportivo, per il centrocampista in scadenza con il Leicester.