Tiago Pinto: «Milan? Ha fatto la sua partita ed è passato»

Tiago Pinto ha commentato il passaggio del turno del Milan in Champions League. Ecco le parole del ds giallorosso:

«Sono d’accordo (ride, ndr). In Italia si vive il calcio, in Serie C ci sono 20-30 mila tifosi sugli spalti. C’è molta attenzione alla tattica, a voi piace molto discutere della tattica. Poi però quando giochi 60 partite in una stagione, è importante la gestione. Dopo la Juventus ho letto tante cose, ma noi dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ieri il Milan è andato a Londra, ha fatto la sua partita ed è passato. A tutti piacerebbe fare bel calcio, ma non è sempre così. Contano i risultati e va bene così»