Thuram su Ibrahimovic: «Fisicamente non è più così forte ma ha la testa»

Intervistato da La Stampa, Liliam Thuram, ex difensore francese di Juventus e Parma ha così parlato anche di Zlatan Ibrahimovic

Intervistato da La Stampa, Liliam Thuram, ex difensore francese di Juventus e Parma ha così parlato anche di Zlatan Ibrahimovic:

«Il calcio italiano non ha più il livello che aveva in altri tempi, con o senza Ibrahimovic. Pirma i grandi campioni giocavano nelle squadre italiane. Oggi non è più così. Il calcio inglese ha superato quello italiano. Poi se Ibra fa ancora la differenza, è perché è stato un giocatore straordinario quando era giovane. Fisicamente non è più così forte come allora. Ma il calcio è un gioco d’intelligenza e non lo si dice mai a sufficienza. Quell’intelligenza Zlatan ce l’ha rispetto agli altri».