Thuram: «Theo Hernandez un fuoriclasse, Giroud fa sempre bene»

Thuram ha parlato durante l’Integration Heroes match organizzato da Samuel Eto’o. Le sue parole sulla lotta al razzismo, ma non solo:

LOTTA AL RAZZISMO – «Per adesso siamo messi male. C’è molto razzismo in occidente, da in Francia all’Italia e in America. C’è molto lavoro da fare e sappiamo che possiamo portare la nostra voce».

GIROUD – «Giroud alla fine fa sempre bene, come aveva fatto in Francia e Inghilterra. Per me non è una sorpresa. Il calcio italiano è ottimo per lui: molte persone non credevano in lui e la sua forza sta nel sorprenderli».

THEO HERNANDEZ -«Theo e io siamo giocatori molto diversi, ma lui è migliore di me sotto molti aspetti, e poi io ero più centrale che terzino. Lo conosco fin da ragazzino: quando una squadra come il Real Madrid ti prende così giovane, significa che sei veramente un fuoriclasse».