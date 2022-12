Thiaw: «Il Milan è un grande club, grato per ogni minuto che gioco»

Malick Thiaw ha rilasciato qualche dichiarazione a MilanTV nel post partita dell’amichevole contro il Liverpool

«Il Milan è un grande Club e io sono sempre fiero quando indosso questa maglia e grato per ogni minuto che gioco. Do sempre tutto per i miei compagni che sono eccezionali in campo e fuori. Sono molto gentili e ottimi giocatori che mi aiutano tanto a migliorare.»