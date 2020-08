Thiago Silva: «Ritorno in Italia? Ne parlerò con l’agente», intanto il Milan…

Thiago Silva sarà un parametro zero dopo la Finale di Champions: ci sono concrete possibilità che possa tornare al Milan?

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Silva, ex difensore del Milan in uscita dal Psg, ha parlato di un eventuale ritorno in Italia: «Non so se potrò tornare, valuterò col mio agente».

Al momento il Milan non ha instaurato alcuna trattativa per riportare Thiago Silva in rossonero anche perché il brasiliano al Psg ha percepito 12,2 milioni di euro netti all’anno: una cifra decisamente troppo alta per le casse rossonere già in panne per convincere Ibrahimovic a restare.