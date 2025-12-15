Thiago Silva Milan, nessun contatto in corso. Romano spiega: «Difficilmente sarà in Italia». Lo scenario

Thiago Silva Milan, Fabrizio Romano ha escluso la possibilità che il brasiliano possa tornare a Milanello a gennaio: lo scenario

Nonostante l’esigenza del Milan di rinforzare la difesa, e il forte legame affettivo tra il club rossonero e Thiago Silva, il sogno di rivedere il difensore brasiliano a San Siro al momento sembra destinato a rimanere tale.

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito un aggiornamento netto e categorico sul futuro del difensore, smentendo categoricamente le voci di un possibile ritorno in Italia.

PAROLE – «Continuo a confermarvi quanto non risulti in questo momento un discorso in piedi tra il Milan e Thiago Silva. Oggi a me non risulta che Thiago stia parlando con club italiani».

Questa dichiarazione smorza l’entusiasmo dei tifosi e chiarisce che la dirigenza milanista, pur essendo alla ricerca di un nuovo difensore centrale come richiesto da Allegri, non sta lavorando sul nome del brasiliano.

Romano sottolinea che l’Italia non sembra essere la destinazione più probabile per il futuro del veterano difensore, la cui esperienza è ancora ambita a livello internazionale:

PAROLE – «Difficilmente sarà Italia, in questo momento ci sono club più avanti su Thiago Silva».

Il focus del Milan per il reparto arretrato dovrà quindi spostarsi su altri profili, in linea con le richieste del tecnico Massimiliano Allegri, che ha espressamente chiesto un rinforzo sia in difesa che in attacco (con Füllkrug come obiettivo primario).

L’ipotesi di un ritorno di Thiago Silva, dunque, non è al momento contemplata nei piani concreti di Igli Tare e della dirigenza rossonera, che dovranno affrettarsi a trovare un centrale prima della chiusura della finestra di mercato di gennaio.