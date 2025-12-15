Thiago Silva vuole tornare in Europa a gennaio: Fabrizio Romano spiega la situazione. Segui le ultimissime

Il mercato di gennaio è ormai alle porte e, tra i tanti nomi che animano le voci di cessione e di entrata, uno in particolare sta facendo sognare i tifosi del Milan. Notizia di pochissimi minuti fa è quella che riguarda l’ex difensore rossoneroThiago Silva, attualmente in forza alla Fluminense e icona del club brasiliano.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X (ex Twitter), il difensore brasilianoha preso una decisione clamorosa: lasciare la Fluminense per diventare svincolato già a partire da gennaio. La mossa è chiaramente strategica e ha un obiettivo ben preciso all’orizzonte: il Mondiale del 2026.

La Scelta Strategica per il Mondiale 2026

Il difensore centrale vuole infatti mantenersi in un contesto altamente competitivo per assicurarsi una maglia nella Nazionale brasiliana per la prossima Coppa del Mondo. Per questo motivo, Thiago Silva punta a un immediato ritorno in Europa, il palcoscenico ideale per dimostrare di avere ancora il livello fisico e tecnico necessario nonostante l’età.

La possibilità che un giocatore del suo calibro e della sua esperienza si renda disponibile a costo zero già a gennaio è una notizia che ha subito messo in stato di allerta i grandi club europei, e in particolare il Milan.

Il Milan di Allegri e Tare Ha Bisogno di Certezze

Il ritorno di Thiago Silva a Casa Milan non è solo un sogno romantico per i tifosi, ma potrebbe rappresentare una soluzione concreta e urgente per i problemi della difesa rossonera. Il Milan di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese, sta infatti attraversando una crisi di solidità difensiva, come testimoniano i troppi gol subiti nelle ultime uscite e la fragilità mostrata da alcuni elementi.

Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, è alla ricerca disperata di un difensore centrale esperto e di leadership per affiancare i giovani e dare stabilità al reparto. L’arrivo di Thiago Silva a parametro zero offrirebbe al DS albanese una soluzione di altissimo profilo senza intaccare il budget destinato all’acquisto di un centravanti di peso come Niclas Füllkrug.

Un giocatore con la sua caratura internazionale e la sua profonda conoscenza dell’ambiente Milan rappresenterebbe un leader naturale in campo e nello spogliatoio, un elemento che Allegri considera fondamentale per affrontare al meglio la seconda metà della stagione e la Supercoppa imminente.