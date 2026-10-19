Pellegatti frena sul Milan e Krosche: «Attenzione al Bayern Monaco, ma c’è aria positiva» – Milan News 24

Carlo Pellegatti analizza sul suo canale YouTube i dettagli e le insidie della trattativa per il dirigente tedesco

Il Milan è di nuovo al lavoro con Markus Krösche per renderlo il nuovo Head of Football del club rossonero. Vicinissimo in estate, il passaggio a Casa Milan era saltato sia per le tempistiche – in pieno calciomercato – sia per una ricca penale che il dirigente avrebbe dovuto pagare, scaduta però nel mese di settembre. Gerry Cardinale vuole fortemente portare il tedesco, ex Eintracht Francoforte, nei quadri dirigenziali rossoneri. Sul tema è intervenuto Carlo Pellegatti nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale YouTube.

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Il commento di Carlo Pellegatti sulla situazione legata a Markus Krösche: «Krösche ovviamente sta parlando con il Milan, è lusingato, però attenzione perché non è ancora stato definito nulla. Sarebbe anche un po’ tentato da un possibile passaggio al Bayern Monaco, dove c’è un Head of Football che sembra sia un po’ caduco, un po’ vacillante. Queste notizie arrivano dalla Germania, quindi attenzione a questa riflessione di Krösche. Però c’è aria positiva per la conclusione a favore del Milan e di Krösche della trattativa, ma ci sono ancora dei piccoli o grandi ostacoli».

Le insidie dalla Germania e la volontà del Milan

Nonostante la concorrenza potenziale dei bavaresi e la necessità di superare gli ultimi ostacoli, la trattativa resta calda e il club di via Aldo Rossi continua a monitorare con fiducia la situazione per regalarsi un innesto di altissimo spessore in dirigenza.