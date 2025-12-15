Thiago Silva Milan, dal Brasile importanti novità: il difensore avrebbe salutato i compagni del Fluminense. Segui ultimissime

L’ennesimo pareggio per 2-2 ottenuto dal Milan ha sollevato un campanello d’allarme che non può più essere ignorato: la tesi della “rosa corta” è stata smentita dai fatti, e il Diavolo necessita di un mercato vero e incisivo a gennaio. Questo risultato deludente ha oscurato l’impresa del giovane Davide Bartesaghi, l’astro nascente rossonero autore di una doppietta di grande fattura contro il Sassuolo.

Perché l’exploit del giovane difensore passa in secondo piano? Perché le difficoltà palesi dell’organico sono emerse con veemenza. Ciò che Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato alla guida del club, ha a disposizione è una rosa incompleta sia sotto il profilo tecnico che numerico. Ancora una volta, il Milan ha pagato dazio alla mancanza di alternative e di struttura.

La Criticità Tattica e la Richiesta di Allegri

L’esempio più lampante della situazione critica è arrivato in attacco. Quando un allenatore è costretto a schierare un centrocampista come Ruben Loftus-Cheek, l’energico inglese, nel ruolo di prima punta a causa del vuoto assoluto in panchina, significa che esiste un problema serissimo da affrontare con la massima urgenza. Se l’obiettivo è rimanere nelle zone altissime della classifica e lottare per lo Scudetto, la dirigenza deve intervenire fin dai primi giorni della finestra di mercato invernale.

È evidente che la struttura attuale non è sufficiente per gestire il doppio impegno e gli inevitabili infortuni. La necessità di rinforzi non è più una speculazione, ma una realtà di campo che mette a rischio gli obiettivi stagionali del Milan.

Il Dossier Maignan e la Suggestione Thiago Silva

Oltre all’emergenza in campo, la dirigenza rossonera è impegnata su cruciali questioni contrattuali. La situazione di Mike Maignan, il portiere francese pilastro della squadra, è prioritaria: è stata fissata una deadline per il suo rinnovo. Il Milan, guidato dal DS Igli Tare, vuole una risposta definitiva per garantire la stabilità futura del ruolo.

Intanto, voci dal Brasile riaccendono una vecchia fiamma. Come riportato da Globo, il difensore Thiago Silva, l’ex capitano brasiliano, avrebbe salutato i suoi compagni al Fluminense, lasciando presagire un addio al club nonostante il contratto fino a metà 2026. Nonostante il suo futuro sia incerto, si parla di contatti anche con il Milan. Un eventuale ritorno dell’esperto difensore andrebbe a colmare quel gap di leadership e esperienza in difesa, proprio mentre Allegrichiede rinforzi immediati. La palla passa ora al DS Tare, che deve bilanciare mercato in entrata, rinnovi strategici e suggestioni di alto profilo.