Rinnovo Maignan, Allegri e Tare in pressing: ottimismo in aumento e ultimatum al francese. La situazione

Rinnovo Maignan, aumenta il pressing e l’ottimismo sul prolungamento del portiere: ultimatum fissato per fine gennaio

Nonostante il pareggio con il Sassuolo, Mike Maignan ha confermato ancora una volta il suo valore, intervenendo con parate decisive. Tuttavia, l’attenzione del Milan e dei tifosi si concentra sempre più sulla sua situazione contrattuale, come riportato da Pietro Mazzara.

Il portiere francese ha mostrato segnali di apertura verso il rinnovo, un risultato attribuibile al lavoro certosino svolto dalla dirigenza, in particolare da Massimiliano Allegri e Igli Tare. Il Milan, pur di blindare il suo numero uno, è pronto a fargli raggiungere il tetto massimo degli ingaggi: Maignan diventerebbe il giocatore più pagato della rosa, alla pari di Rafael Leão.

Rinnovo Maignan, 30-40 Giorni Decisivi

Adesso, la palla passa interamente al portiere: Maignan ha a disposizione circa 30-40 giorni per prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

La scelta, però, potrebbe essere condizionata da fattori esterni. L’agente di Maignan, Jonathan Kebe, è un elemento di potenziale disturbo. Mazzara suggerisce un parallelismo preoccupante: Kebe, proprio come fece Mino Raiola cinque anni fa con Gianluigi Donnarumma, potrebbe avere un interesse a spostare Mike altrove, presumibilmente verso club disposti a offrire cifre monstre.

Nonostante il rischio, il Milan vuole chiarezza. L’obiettivo della dirigenza è ottenere una risposta finale entro la fine di gennaio. Questo termine non è casuale: in caso di risposta negativa, il club dovrà muoversi concretamente e con largo anticipo per individuare e assicurarsi il sostituto ideale, evitando di farsi trovare impreparato.