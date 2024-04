Thiago Motta Milan, Behrami consiglia: «Se fossi in lui fare come Xabi Alonso». Le dichiarazioni sull’allenatore del Bologna

L’ex calciatore Valon Behrami ha commentato il possibile futuro di Thiago Motta, allenatore accostato anche alla panchina rossonera.

PAROLE – «Fossi in lui, farei come Xabi Alonso e rimarrei al Bologna. La Juventus è in ricostruzione, non è una squadra costruita secondo le sue idee, per il suo modo di giocare. E il processo in casa bianconera è ancora lungo. Il Bologna è ambizioso, se arrivi in Champions puoi portare avanti il tuo cammino».