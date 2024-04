Thiago Motta Milan, il tecnico allo scoperto: «Cosa faccio il 22 luglio? Vi dico solo questo». Le sue parole

Thiago Motta è intervenuto in conferenza stampa in vista della prossima sfida di campionato che il suo Bologna giocherà contro la Roma (che giovedì ha eliminato il Milan in Europa League).

THIAGO MOTTA – «È una bella partita da giocare, la Roma è l’avversario di turno, costruita per grandi traguardi, vogliamo fare il nostro gioco per creare una prestazione bella e importante. Quinto posto? Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro. Non esiste ossessione ma solo la responsabilità mostrata dal primo giorno di lavoro. Siamo molto realisti circa il nostro momento. Zirkzee capitano? Non penso abbia bisogno di avere la fascia per dimostrare il suo valore: io lo vedo bene. E se dovesse lunedì avere la fascia la reggerebbe benissimo. Le date del ritiro? Che cosa faccio il 22 luglio? Adesso devo pensare alla Roma. In noi non c’è pressione, quella è tutta degli altri, di chi ambisce a grandi traguardi perché noi in questa posizione non eravamo attesi…»