Theo Hernandez in scadenza nel 2026, nessun rinnovo all’orizzonte con il Milan per il terzino francese. Cosa succede

Theo Hernandez, così come Mike Maignan, è in scadenza di contratto con il Milan nel 2026. Ma se per il portiere sono già iniziate le trattative per il rinnovo, per il terzino non sono in programma discorsi di questo tipo.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega anche le motivazioni di tale decisione. Il contratto del terzino è stato infatti rivisto poco tempo fa e non c’è urgenza, mentre il portiere necessita anche di un adeguamento dell’ingaggio. Theo resta comunque un pilastro del presente e del futuro.