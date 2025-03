Theo Hernandez, il giocatore del Milan lo esalta: «Il mio idolo, mi aiuta tanto»

Condividi via email

Theo Hernandez viene elogiato da un compagno di squadra. Il terzino del Milan viene visto come un vero e proprio idolo

Alex Jimenez in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Milan ha parlato dell’importanza che ha per lui Theo Hernandez. Un idolo, un uomo che lo aiuta sotto vari punti di vista. Anche il francese, così come lo spagnolo, è stato acquistato dal Real Madrid.

LE PAROLE – «Theo è sempre stato il mio idolo, mi riconosco in quello che ha fatto. Mi aiuta tanto, mi dice quando sbaglio e quando faccio bene. Giocatore e persona top».