Theo Hernandez: «Ecco in quale zona del campo mi sento meglio»

Theo Hernandez ha spiegato in quale zona del campo si sente più a suo agio: le dichiarazioni del forte terzino francese

Theo Hernandez ha svelato quale sia la sua posizione preferita in campo. Le sue parole a The Athletic:

«Mi sento più libero quanto taglio in mezzo al campo, dove c’è più spazio. Al Real Madrid, mi mancava la confidenza per giocare in modo così offensivo. Qui al Milan ce l’ho. Mi trovo meglio a scambiare la palla con le ali e con le punte: amo attaccare e andare sempre in avanti sul campo. Giocare con più libertà mi permette di segnare di più e fare molti più assist».