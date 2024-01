Terracciano a Milan TV: «Accolto in maniera fantastica, ho un obiettivo». Le parole del nuovo acquisto rossonero

Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Di seguito le parole del nuovo acquisto rossonero.

SENSAZIONI – «Sono emozioni molto positive. Sono stato accolto in maniera fantastica e quindi finora è stato tutto davvero molto bello»

LINEA VERDE – «Ho visto che molti giovani stanno avendo spazio: sono contento di vedere tanti giovani giocare e spero di riuscire a giocare anche io insieme a loro»

RUOLO – «Io ho iniziato a giocare da centrocampista, questo mi ha permesso di fare sempre le due fasi, offensiva e difensiva, quindi già da lì ho iniziato a svolgere più funzioni in campo. Poi sono stato adattato da terzino e quest’anno ho ricoperto altri vari ruoli e devo dire che mi adatto velocemente. Ho questa duttilità: per qualsiasi ruolo che ho fatto ho un periodo di adattamento molto veloce»

OBIETTIVI – «La cosa principale è aiutare la squadra e mettersi a disposizione dell’allenatore. Mio papà mi ha aprlato di Pioli in maniera positiva, che è una persona molto semplice e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui»

SFIDA CONTRO IL MILAN A SETTEMBRE – «Era la prima volta che giocavo a San Siro. Lo stadio è veramente molto importante e quindi ho già provato emozioni molto forti a giocare contro il Milan, quindi non immagino cosa si provi a giocare per il Milan»

IDOLO – «E’ sempre stato Cristiano Ronaldo da piccolino. Poi con il tempo ho preso Kobe Bryant come modello di ispirazione, per l’etica lavorativa e molte altre cose. Ho lui come punto di riferimento»

NUMERO – «Il mio numero era il 24 apposta per Kobe ed è occupato. Ho scelto il numero 38 anche parlando con Udogie che adesso è al Tottenham: con lui sono cresciuto insieme e abbiamo fatto tutto il settore giovanile insieme. Ho fatto per lui questa scelta»

SALUTO – «Ciao a tutti i tifosi del Milan, non vedo l’ora di scendere in campo e lottare per questa maglia»