Terracciano Milan: il difensore ha scelto i rossoneri! Si può chiudere a questa cifra, ecco tutti i dettagli sul giocatore del Verona

Come riferito da Alfredo Pedullà, Filippo Terracciano ha scelto il Milan. I rossoneri puntano su di lui come secondo rinforzo in difesa dopo il ritorno di Gabbia. Si può chiudere a 5 milioni di euro più eventuali bonus, per il classe 2003 il Milan è un’occasione unica.

Possibile che la Fiorentina faccia un nuovo tentativo nella giornata di domani, ma per i rossoneri è una priorità per rinforzare un reparto che ha bisogno di innesti freschi.