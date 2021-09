Telecronaca Spezia Milan: chi commenta il match del Picco

Spezia Milan: ecco i commentatori di Dazn, che racconteranno il match di domani allo Stadio Picco. Chi saranno

Domani il Milan scende in campo contro le Spezia nel primo anticipo della sesta giornata di Serie A. La squadra di Pioli è a caccia di una vittoria per scavalcare, almeno momentaneamente, il Napoli in vetta alla classifica.

Il match sarà visibile su Dazn, raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo ed il commento tecnico di Federico Balzaretti.