Tecca: «Vi svelo quale mossa potrebbe essere decisiva a Bergamo»

Tecca ha spiegato come secondo lui la staffetta tra Rebic e Leao potrebbe essere decisiva contro l’Atalanta

Massimo Tecca, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato la partita di domenica sera tra Atalanta e Milan, gara decisiva per l’accesso in Champions dei rossoneri:

«Il Milan ha bisogno di gol e non escludo di vedere sia Rebic che Leao in campo insieme. In questa partita bisogna preoccupare la difesa dell’Atalanta e farlo con un esterno come Leao e Rebic da prima punta può dare più pericoli. Tra l’altro sono intercambiabili. Il Milan dovrà essere libero da condizionamenti psicologici. Quando è stato atteso da grandi partite il Milan non ha mai tradito quindi mi aspetto una grande prestazione dei rossoneri».